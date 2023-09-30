İstanbul'da Turistleri Dolandıran Suç Örgütüne Operasyon

İSTANBUL'DA suç örgütü üyeleri turistlerin yoğun olduğu ilçelerde turistlerle tanışarak, eğlenmek amacıyla bir eğlence mekanına davet etti. Turistlere gittikleri eğlence mekanında istemedikleri halde sürekli alkol servisi yaptı. 200 bin lirayı bulan hesapları ödemek zorunda bırakılan turistleri "kart çekmedi" bahanesiyle dolandırdıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Beşiktaş'da Yıldız Mahallesinde bulunan 'Oasis Clup' isimli iş yeri ile ilgili gelen ihbarlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında işyeri yetkili ve çalışanların Beyoğlu, Fatih, Şişli, Beşiktaş gibi turistlerin yoğun bulunduğu ilçelerde bir bahane ile turistlerle tanışarak turistleri eğlenmek amacıyla mekana davet etti. Turistler mekana geldiği esnada müşteri gibi görünen yabancı uyruklu kadınları orada tanışmış gibi mağdur turistlerin bulunduğu masalara yönlendirdikleri, mağdurların istememesine rağmen sürekli alkol servisi yapıldığı, sonrasında mağdur turistlerden 200 bin liraya varan tutarlarda ödeme aldıkları belirlendi. 200 bin lirayı bulan ödemeleri örgüt üyeleri bazen kart çekmedi bahanesiyle dolandırıcılık ile bazen de tehdit ile zorla aldıkları tespit edildi. Mağdurların bu olaylarla ilgili şikayetleri olmasına rağmen Polis Merkezinde 'Güveni Kötüye Kullanma', 'Basit dolandırıcılık' gibi suçlardan işlem yapıldığı bu nedenle şüphelilerin ifadeleri sonrası serbest kaldıkları, ayrıca devam eden soruşturma safhasında birçok dosyadan takipsizlik kararı verildiğinden dolayı şüphelilerin bu olaya devam ettiği anlaşıldı. Şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verilen dosyalarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca takipsizlik kararları kaldırılarak birleştirildi. Tek dosyadan yürütülen soruşturmada 2021, 2022 ve 2023 yılları içerisinde meydana gelen 80 farklı olay incelemeye alındı. İşletme yetkilileri ve çalışanlarının örgüt hiyerarşisi içerisinde bu suçları işledikleri ve işlemeye devam ettikleri anlaşıldı. Bu kapsamda İşletme sahibi,işletme müdürü ve bu işletmede çalışan yabancı uyruklu kadın şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 farklı ilde 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli yakalandı.