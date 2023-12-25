İstanbul'da Turistleri Darp Eden Şüphelilere Operasyon

İSTANBUL'da eğlence mekanlarına giden turistlere, fazla hesap çıkaran ve ödemeyi yapmayı reddeden müşterileri darp ederek yağmalayan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilere ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin turistleri darp ettiği anlar da yer aldı.

Beyoğlu ve Beşiktaş'ta alkollü eğlence mekanlarına giden turistlere, fazla hesap çıkaran ve ödemeyi yapmayı reddeden müşterileri darbederek yağmaladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyon sonucu 93 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından söz konusu eğlence mekanlarında hesapları fazla bulup ödemeyen müşterilerin darbedildiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Murat Y., Kerem O. ve Nizamettin D.? nin sahibi olduğu Taksim'deki Cocorico Night Club, Gürkan G. ve Özkan G.?nin sahibi olduğu Keyn Club, Recep B. ve Kenan T.?nin sahibi olduğu Durnes72 Club, Mehmet K. ve Bülent K.?nın sahibi olduğu Pinokyo Terrace Club, Murat Ö. ve Yaşar Y.?nin sahibi olduğu Happy's Club isimli işyerlerinde, yüksek fiyatları ödemeyi reddedenmüşterilerin darbedilerek yağmalandığı anlar yer aldı.

Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi