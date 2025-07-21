İstanbul'da Turistlerden Paralarını Çalan İran Uyruklu Şüpheliler Tutuklandı

İstanbul'da Turistlerden Paralarını Çalan İran Uyruklu Şüpheliler Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da polis kılığına girerek turistlerden para çalan iki İran uyruklu kişi yakalandı. Şüpheliler, toplamda yaklaşık 2 milyon lira değerinde döviz çaldıkları belirtilerek tutuklandı.

İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtarak yolda durdurdukları turistlerin paralarını çalan İran uyruklu iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Yaklaşık 2 milyon lira değerinde dövizi çalan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büyükçekmece, Karaağaç Mahallesi, Avrupa otoyolu üzerinde 4 Mayıs'ta meydana gelen olayda Bosna Hersek uyruklu mağdur E.D.'nin içinde bulunduğu otomobili polis olduklarını söyleyerek durduran şüpheliler sözde kontrol yapmak istedi. Araçta arama yapar gibi yaparak mağdura ait 14 bin Euro'yu çalan şüpheliler olay yerinden kaçtı. 7 Haziran'da Küçükçekmece, Yarımburgaz viyadüğü, Ankara istikametinde bir kez daha ortaya çıkan şüpheliler bu kez Ukrayna uyruklu D.K.'nın kullandığı otomobili durdurdu. Aynı yöntemle 11 bin 700 dolar çalan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. 9 Temmuz tarihinde Büyükçekmece'de bu kez Romanya uyruklu İ.D. ve C.D.'yi durduran şüpheliler 9 bin 900 Euro parayı çaldı.

TÜRKİYE'YE TURİST OLARAK GELMİŞLER

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada güvenlik kamera görüntüleri incelenerek 3 olayın da aynı kişiler tarafından yapıldığı belirlendi. Yapılan soruşturmada kimlikleri belirlenen şüphelilerin İran uyruklu H.F. (36) ile A.E. (28) olduğu tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin bir süre önce Türkiye'ye turist olarak geldikleri ardından olayları gerçekleştirdikleri belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İran uyruklu 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'deki iddialara sert tepki: Tek bir açıklaması var, o da imam hatip düşmanlığı

Erdoğan'dan LGS iddialarına sert tepki: Tek bir açıklaması var...
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor

Erdoğan'dan çok konuşulacak süreç mesajı! İlk kez böyle konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceği iddialarına noktayı koydu

"Oraya ziyaretim söz konusu değil, onları devlet olarak görmüyoruz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikerinin ölüm nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.