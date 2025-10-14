Istanbul'da Turistlerden Para Çalan İran Uyruklu Şüpheliler Gözaltına Alındı

İstanbul Fatih'te, sokakta döviz bozdurma bahanesiyle turistlerden el çabukluğuyla para çaldığı öne sürülen İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te bazı kişilerin sokakta döviz bozdurma bahanesiyle turistlerin paralarını çaldığına ilişkin şikayetleri araştırdı.

Lübnan, Tunus, Özbekistan, Ürdün ve Hindistan uyruklu 5 turistin bilgisine başvuran ekipler, bu kişilerden toplam 8 bin 200 dolar ile 500 avronun "tırnakçılık" diye tabir edilen el çabukluğu yöntemiyle çalındığını tespit etti.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen İran uyruklu zanlılar K.A. (54), A.A. (27) ve S.K'yi (25), Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonla yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.