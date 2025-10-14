Haberler

Istanbul'da Turistlerden Para Çalan İran Uyruklu Şüpheliler Gözaltına Alındı

İstanbul Fatih'te, döviz bozdurma bahanesiyle turistlerin paralarını çaldığı iddia edilen 3 İran uyruklu kişi gözaltına alındı. Olayda toplam 8 bin 200 dolar ve 500 avro çalındığı tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Fatih'te, sokakta döviz bozdurma bahanesiyle turistlerden el çabukluğuyla para çaldığı öne sürülen İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te bazı kişilerin sokakta döviz bozdurma bahanesiyle turistlerin paralarını çaldığına ilişkin şikayetleri araştırdı.

Lübnan, Tunus, Özbekistan, Ürdün ve Hindistan uyruklu 5 turistin bilgisine başvuran ekipler, bu kişilerden toplam 8 bin 200 dolar ile 500 avronun "tırnakçılık" diye tabir edilen el çabukluğu yöntemiyle çalındığını tespit etti.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen İran uyruklu zanlılar K.A. (54), A.A. (27) ve S.K'yi (25), Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonla yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
