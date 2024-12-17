İstanbul'da Tur Teknesinde Yangın Çıktı
İstanbul Boğazı'nda bir tur teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında tekne iskeleye yanaşarak yolcularını güvenli bir şekilde indirdi.
İstanbul'da tur teknesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaköy'den hareket eden İstanbul Boğazı'ndaki bir tur teknesinde Beylerbeyi İskelesi mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, tekne iskeleye yanaşarak yolcularını indirdi.
İtfaiye ekiplerince kıyıdan yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü.
Yangında teknede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel