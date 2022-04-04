İstanbul'da tünel içinde yolu kapatan 2 sürücüyle yayaya para cezası - Haberler

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İstanbul'da tünel içinde yolu kapatan 2 sürücüyle yayaya para cezası

AA - Emrah Gökmen - Güncel
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İstanbul'da tünel içinde yolu kapatan 2 sürücüyle yayaya para cezası

Kağıthane'deki Sütlüce Tüneli'nde, araçlarıyla yolu kapattığı tespit edilen 2 sürücü ile 1 yayaya para cezası uygulandı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - Kağıthane'deki Sütlüce Tüneli'nde, araçlarıyla yolu kapattığı tespit edilen 2 sürücü ile 1 yayaya para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım platformlarında bir tünel içerisindeki yolu kapatarak araçlarından inen kişilerin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri ve trafik akışına engel oldukları anlara ait görüntülerin yayınlanmasının ardından çalışma başlattı.

Görüntülerin, Kağıthane'deki Sütlüce Tüneli içerisinde 31 Mart'ta kaydedildiğini belirleyen ekipler, yolu kapatarak araçlarından inen sürücülerin M.S.E. ile İ.K, trafiğe engel olan yayanın da Y.A. olduğunu tespit etti.

Trafiği kapatan 2 sürücü ile yayaya, Karayolları Trafik Kanunu'nun 5 maddesini ihlalden toplam 1603 lira para cezası kesildi.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Kağıthane, Sütlüce, Güncel, Haberler

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