İstanbul'da Tüm Okullarda Afet Bilinci Eğitimi Verildi

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelindeki bütün okullarda bugün ilk derste Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla afet bilinci konusunda eğitim verildiğini belirterek, "Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki İstanbul'da en güvenli binaların başında okullarımız gelir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından afet bilincini artırmak amacıyla kent genelinde "Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Eğitimlerin yapıldığı Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu'nun bahçesine kurulan afet konteynerinde deprem malzemeleri tanıtıldı.

Vali Gül, öğrencilerle birlikte malzemeleri inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. Ardından sınıfları ziyaret eden Gül, öğrencilerle deprem anında nasıl davranılması gerektiği konusunda sohbet etti.

"Çocuklarımızın içi rahat, velilerimizin içi rahat"

Vali Gül, burada yaptığı açıklamada, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle okullarda iki gün eğitim öğretime ara verildiğini hatırlattı.

Bugün afet farkındalık eğitimiyle derslerin yeniden başladığını dile getiren Gül, "İstanbul genelinde bütün okullarda, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizasyonuyla ilk derste afet bilinci konusunda eğitim veriliyor. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki İstanbul'da en güvenli binaların başında okullarımız gelir. Velilerimiz de bunu bir kez daha test etmiş oldu. Çocuklarımızın içi rahat, velilerimizin içi rahat, bizim de içimiz rahat." diye konuştu.

Vali Gül, deprem sonrasında geçici barınma hizmeti sağladıklarını aktararak, perşembe ve cumadan itibaren ilçelerin belirli bölgelerindeki okulları açtıklarını, okul bahçelerinin barınma alanı olarak kullanıldığını kaydetti.

Meslek liselerinin lojistik destek sağladığını, yeme ve içme organizasyonlarına katkı sunduğunu belirten Gül, öğretmenlerin de gönüllü olarak hizmet verdiğini söyledi.

Gül, 23 Nisan'daki depremde birçok vatandaşın panik nedeniyle çeşitli yaralanmalar yaşadığına dikkati çekerek, "Depremde 173 hemşehrimiz merdivenlerden hızlı inerken ya da camdan atlayarak yaralandı. Afet farkındalık eğitimleriyle amacımız, panik yapmadan, sakin bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini öğrencilerimize ve velilerimize anlatmaktır." ifadelerini kullandı.