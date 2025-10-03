İstanbul'da Tüketici Hakem Heyetleri 2,24 Milyar Liralık Uyuşmazlık Çözdü

İstanbul Valiliği, kentte tüketici hakem heyetlerinin 2025 yılının ilk 9 ayında 2 milyar 241 milyon liralık uyuşmazlığı karara bağladığını bildirdi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Tüketici hakem heyetleri, uyuşmazlıkları adil, hızlı, basit ve en az masrafla çözüyor, aynı zamanda yargının üzerindeki iş yükünü önemli ölçüde azaltıyor. İstanbul'umuzda tüketici hakem heyetlerine 2025 yılının ilk 9 ayında toplam 170 bin 874 adet başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 156 bin 932'si karara bağlandı. Karara bağlanan başvuruların toplam değeri 2 milyar 241 milyon lira olarak kaydedildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ürün ve hizmet bazında yüzde 10,1 ile (17 bin 371 adet başvuruyla) en çok ayakkabı şikayet edildi. Sektörel olarak değerlendirildiğinde ise yüzde 47,5 (81 bin 183 başvuru) ile en çok perakende ticaret sektörüne ilişkin başvuru yapıldı. Başvuruların yüzde 83,6'sı (143 bin 26 adet) elektronik ortamda e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Tüketiciler, en çok elektronik başvuruyu tercih etti. Sonuçlandırılamayan başvuruların tamamına yakını, adli süreci başlayan başvurulardan oluşuyor. Sizler de tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapabilir, Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda başvurularınızı kolaylıkla iletebilirsiniz."