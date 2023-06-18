İstanbul'da Trans Onur Yürüyüşü polis müdahalesiyle engellendi

Altı yıl aranın ardından İstanbul Şişli'de düzenlenen 9. Trans Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti. Birisi çocuk, 8 kişi gözaltına alındı.

SİNEM NAZLI DEMİR/GAYE ŞEYMA CAN

Altı yıl aranın ardından İstanbul Şişli'de düzenlenen 9. Trans Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti. Birisi çocuk, 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da altı yıl aranın ardından düzenlenen Trans Onur Yürüyüşü valilik yasağı gerekçesiyle polis tarafından engellendi. Erken saatlerden itibaren Taksim ve civarında polis ekipleri geniş çaplı önlem aldı.

Engellemeler sonucu Harbiye'de bir araya gelen translar basın açıklaması yaptı. Dağılan grubu takip eden polis Dolapdere'de alanı terk etmeye başlayan bir grubu ters kelepçeyle gözaltına aldı. Kalabalığı dağıtmaya çalışan polis ekipleri, yürüyüşe katılan ve birisi 18 yaş altında olan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan basın mensuplarının görüntü almasını da engelleyen polis ekipleri transları abluka altına alırken basın emekçilerinin alana girmesine izin vermedi.