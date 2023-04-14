İstanbul'da trafikteki 'yol verme' kavgaları cep telefonlarıyla kaydedildi

Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa'da sürücüler arasında "yol verme" nedeniyle çıkan kavgalar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Bahçelievler Değirmenbahçe Caddesi'nde akşam trafiğin yoğun olduğu saatlerde bir otomobil ile cipin sürücüleri "yol verme" kavgasına tutuştu. İki sürücü araçlarından inerek tartışmaya başlayınca çevredekiler araya girip durumu sakinleştirdi.

Gaziosmanpaşa'da da iki otomobilin sürücüleri aynı sebeple tartıştı. Tartışmanın dönüştüğü Kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle daha fazla büyümeden sona erdi.

Trafikte yaşanan her iki kavga cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.