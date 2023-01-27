İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor Güncel Haberler İstanbul'da haftanın son iş günü mesai bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'da haftanın son iş günü mesai bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu İstoç mevkisinde trafik çift yönlü yoğun ilerliyor. D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinden başlayan trafik, Büyükçekmece istikametine kadar yoğun seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Avrasya Tüneli çıkışı ile Bostancı arasında yoğunluk gözleniyor. TEM Otoyolu Ümraniye ile TEM Acıbadem bağlantısından Çamlıca gişelerine kadar olan bölgede araçlar güçlükle ilerliyor. Şile Yolu Ümraniye istikameti ve Nevzat Demir Tesisleri arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Kaynak: AA / Güncel Büyükçekmece TEM Otoyolu Cevizlibağ İstanbul Güncel Haberler

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