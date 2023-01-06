İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor Güncel Haberler İstanbul'da haftanın son iş günü mesai bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'da haftanın son iş günü mesai bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu İstoç mevkisinden Edirne istikametine trafik yoğun ilerliyor. D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinden başlayan trafik, Bakırköy istikametine kadar yoğun seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sahil yolunda Zeytinburnu'ndan başlayan trafik yoğunluğu, Yeşilköy'e kadar devam ediyor. Anadolu Yakası Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Avrasya Tüneli çıkışından Maltepe'ye kadar çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu Ataşehir yönü ile TEM Ümraniye'den D-100 bağlantısına kadar olan bölgede araçlar güçlükle ilerliyor. Şile Yolu Ümraniye mevkisinde de tek yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde köprü girişlerinde trafik kısmen daha akıcı ilerliyor. Kentte mesai bitiminde başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cep trafik uygulamasına göre yüzde 71'e ulaştı. Kaynak: AA / Güncel Anadolu Yakası TEM Otoyolu İstanbul Edirne Güncel Haberler

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