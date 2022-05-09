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İSTANBUL'DA TRAFİKTE YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'DA TRAFİKTE YOĞUNLUK

İSTANBUL'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşandı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren trafikte yoğunluk gözlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. Altunizade katılımında araçlar adım adım ilerledi. İBB'nin verilerine göre saat 08.20'de trafikteki yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü

Görüntü dökümü:

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde oluşan trafik

-Altunizade katılımda yaşanan yoğunluk

-Genel ve detay


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade, İstanbul, Güncel, Haberler

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