İstanbul'da trafikte tartışan sürücü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücünün aracını yumruklayan kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da bir şahıs, kendisine korna çalan sürücünün önünü keserek camını yumrukladı" şeklinde internette yayımlanan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığını ifade etti.

Söz konusu şahsın akan trafikte bir başka aracı durdurup sürücüsünün üzerine yürüyerek, taşkınlık çıkarmaya çalıştığını belirten Yerlikaya, "Kendisinin emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimizce yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil, sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.