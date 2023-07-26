İstanbul'da Trafikte Sinirler Gerildi

TEM Otoyolu'nda tır ile otomobil arasında yaşanan kazada sürücünün ısrarlarına rağmen tır sürücüsü tutanak tutmadan kaçtı. Yine iki aracın karıştığı Mahmutbey'de yaşanan kazanın ardından tır sürücüsü, diğer aracın plakasını söktükten sonra yanına alarak yoluna devam etti. Beyoğlu'nda ise İETT otobüsü ile kazaya karışan bir kişi, aracından inerek otobüse tekme ve yumruklarla saldırdı. Trafikte yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tem Otoyolu'nda tır ile otomobil arasında yaşanan kazada sürücünün ısrarlarına rağmen tır sürücüsü tutanak tutmadan kaçtı. Yine iki aracın karıştığı Mahmutbey'de yaşanan kazanın ardından tır sürücüsü, diğer aracın plakasını söktükten sonra yanına alarak yoluna devam etti. Beyoğlu'nda ise İETT otobüsü ile kazaya karışan bir kişi, aracından inerek otobüse tekme ve yumruklarla saldırdı. Trafikte yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde trafikte yine sinirler gerildi. Birçok sürücü kimi zaman yol verme kimi zaman da kaza nedeniyle birbirine girdi. Bu çerçevede TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde seyir halinde ilerleyen bir tır ile otomobil kaza yaptı. Yaşanan kazanın ardından kendisine arkadan çarpıldığını anlayan araç sürücüsü, tırın yanına gelerek tutanak tutulmasını rica etti. Bunun ardından sürücüye küfürler savuran şahıs, tutanak tutulmasına izin vermeden tıra binerek olay yerinden uzaklaştı. Araç sürücüsü o anları anbean kaydetti.

Kavga ettiği sürücünün plakasını söktü

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde ise seyir halinde ilerleyen iki araç küçük çaplı bir kazaya karıştı. Yaşanan kazadan sonra önde bulunan tır şoförü sinirle arabasından indi ve sürücüler arasında tartışma çıktı. Yaşananların ardından sinirlerine hakim olamayan tır şoförü, diğer aracın plakasını sökerek yanına aldı ve yoluna o şekilde devam etti. Yaşanan bu ilginç anlar sürücü kamerasına yansıdı.

Otobüse tekme ve yumruklarla saldırdı

Beyoğlu Sütlüce'de ise bir araç ile İETT otobüsü kaza yaptı. Aracından inen sürücü bir anda İETT otobüsüne tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Küfürlerle otobüs sürücüsüne saldırmaya çalışan şahsı, yanında bulunan bir kadın sakinleştirdi. Olayın ardından şahıs, aracına binerek uzaklaştı. Yaşanan kavga vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.

Sürücüler yol verme yüzünden dövüştü

Halkalı 'da dolmuş şoförü ile araç şoförü arasında kavga çıktı. Sürücülerin bir anda araçlarından inerek birbirlerinin üstüne yürümesinin ardından küçük çaplı arbede yaşandı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle kavga kısa sürede sonlandırıldı. Kavga anı trafikte bulunan bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası birbirine girdiler

Kağıthane 4. Levent'te ise otomobil ile motosiklet kazaya karıştı. Yaşananların ardından motosiklet sürücüsü yere düştü. Bunun üstüne karşı tarafın hatalı olduğunu düşünen iki şahıs, birbirlerinin üstüne yürüdü. İkiliyi, çevrede bulunan diğer sürücüler sakinleştirdi. Sürücüler, yaşanan kavganın ardından yollarına devam etti. Trafik kavgası, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL