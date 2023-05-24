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İstanbul'da trafikte makas atan sürücüye para cezası

İstanbul'da trafikte makas atan sürücüye para cezası

Güncel Haberler

İstanbul'da trafikte makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 451 lira para cezası uygulandı.

İstanbul'da trafikte makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 451 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracın D-100 Kara Yolu'nda makas atıp trafiğe tehlikeye düşürdüğü görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, araç sürücüsü T.B.K'yi Bahçelievler'de yakaladı, otomobili ise muhafaza altına aldı.

Sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun aksine bir işaret bulunmadıkça şerit ihlali yapmak ile makas atmak maddelerinden 4 bin 64 lira, "cam film" maddesinden 951 lira, "yakın takip" maddesinde 436 lira olmak üzere toplam 5 bin 451 lira para cezası kesildi.

Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmasından dolayı adli işlem uygulandı.

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Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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