İstanbul'da trafikte araçla seyir halindeyken alkol alan 3 kişiye idari para cezası Güncel Haberler İstanbul'da trafikte araçla seyir halindeyken alkol alan 3 kişiye idari para cezası kesildi. İstanbul'da trafikte araçla seyir halindeyken alkol alan 3 kişiye idari para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Ataşehir mevkisindeki akıcı trafikte aracın açılır tavanının üstünden çıkarak alkol alan kişilerin görüntülerinin sosyal medya ve haber sitelerinde yayımlanmasının ardından çalışma başlattı. Ekipler, çalışma sonucu sürücü ile araçtaki kişilerin kimliklerini tespit etti. Sürücü A.B.S'ye saygısızca araç kullanmaktan, araçta bulunan D.B. ile Ü.A'ya da emniyet kemeri takmamaktan 196'şar lira ceza uygulandı. Ayrıca trafikteki tehlikeli hareketleri nedeniyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun "çevreye rahatsızlık vermek" maddesine istinaden bu kişilerin her birine 277'şer lira idari para cezası kesildi. Güncel Kaynak: AA / Emrah Gökmen İstanbul Tragger Güncel Haberler

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