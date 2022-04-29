İSTANBUL'DA TRAFİK YÜZDE 65'E ULAŞTI 1
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İSTANBUL'da Ramazan Bayramı öncesi cuma trafiği akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.
İSTANBUL'da Ramazan Bayramı öncesi cuma trafiği akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı..
Akşam saatlerinde artmaya başlayan trafik yoğunluğu, sürücülerin, mesai bitiminin ardından yola çıkmasıyla birlikte etkisini artırdı. Yoğunluk, özellikle D-100 Karayolu gibi ana arterlerde etkili oluyor. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, yoğunluk, saat 17.45 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü.
Demirören Haber Ajansı / Güncel