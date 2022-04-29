İSTANBUL'DA TRAFİK YÜZDE 65'E ULAŞTI 1

İSTANBUL'da Ramazan Bayramı öncesi cuma trafiği akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı..

Akşam saatlerinde artmaya başlayan trafik yoğunluğu, sürücülerin, mesai bitiminin ardından yola çıkmasıyla birlikte etkisini artırdı. Yoğunluk, özellikle D-100 Karayolu gibi ana arterlerde etkili oluyor. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, yoğunluk, saat 17.45 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel