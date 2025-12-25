İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

Haberler

Güncelleme:
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.05 itibariyle yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenisahra Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Yaşanan trafik yoğunluğu dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
