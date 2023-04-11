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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 87'YE ULAŞTI

Güncel Haberler

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı. Yağmurun da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Maltepe Altıntepe ve Kadıköy Bostancı D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı. Yoğunluk yaşanan noktalardan biri de D-100 Karayolu, Okmeydanı mevkii oldu. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu İstanbul Güncel Haberler

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