İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 87'YE ULAŞTI

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Maltepe Altıntepe ve Kadıköy Bostancı D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı. Yoğunluk yaşanan noktalardan biri de D-100 Karayolu, Okmeydanı mevkii oldu. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel