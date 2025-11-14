İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 85'e Ulaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.36 itibariyle yoğunluk yüzde 85'e ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Ayvansaray Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Yaşanan trafik yoğunluğu havadan dronla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel