İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89'A ULAŞTI - Haberler

Akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmurla birlikte, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu da artmaya başladı. İş çıkışlarının başlamasının ardından, İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.10 itibarıyla yoğunluk yüzde 89'a ulaştı.Yoğunluk özellikle D-100 ve O-2 gibi ana yollarda etkisini gösterirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel