İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89'A ULAŞTI - Haberler

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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89'A ULAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89'A ULAŞTI

İSTANBUL'da, trafik yoğunluğu yüzde 89'e ulaştı.

İSTANBUL'da, trafik yoğunluğu yüzde 89'e ulaştı. Yağmurun etkisiyle yoğunluk git gide artarken, trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmurla birlikte, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu da artmaya başladı. İş çıkışlarının başlamasının ardından,  İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.10 itibarıyla yoğunluk yüzde 89'a ulaştı.Yoğunluk özellikle D-100 ve O-2 gibi ana yollarda etkisini gösterirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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