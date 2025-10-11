İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

İstanbul'da ana arter, cadde ve ara yollardaki trafik yoğunluğu, yağışın da etkisiyle yüzde 81'e kadar yükseldi.

Kentte aralıklarla süren yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette de araçlar güçlükle ilerlerken, Haliç Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor.

Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da Ankara istikametinde araçların zorlukla ilerlediği gözlendi.

TEM Otoyolu'nda ise Mahmutbey Gişeleri'nde araçlar güçlükle seyrediyor. Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolunda araçlar ağır seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında iki yönlü yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Altunizade'den başlıyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Ataşehir'den Sancaktepe'ye kadar, Edirne istikametinde ise Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar yoğunluk görülüyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 76'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87'ye kadar ulaştı.