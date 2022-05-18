İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 81'E ULAŞTI - Haberler

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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 81'E ULAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyesine ulaştı.

İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyesine ulaştı.

İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu da arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 17.30 itibariyle yüzde 81'i buldu.

İş çıkışı toplu ulaşımda da yoğunluk yaşanıyor. Cevizlibağ metrobüs durağında yoğunluk dikkat çekti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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