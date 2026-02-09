İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar çıktı

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Kentin her iki yakasındaki bazı ana arterlerde, caddelerde ve ara sokaklarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanıyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'den başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik de Ataşehir'den köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda ise TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa'da başlayan yoğunluk Mahmutbey gişelerine kadar devam ediyor.

D-100 kara yolunda, Avcılar, Yenibosna, Bahçelievler, Haliç ile Mecidiyeköy ve çevresinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Öte yandan sabah saatlerinde işlerine ve okullara giden yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde vatandaşlar, duraklarda bir süre beklemek zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritasına göre, trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 72'ye kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78 olarak ölçüldü.