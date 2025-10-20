Haberler

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 71'e Çıktı

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 71'e Çıktı
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 67'den yüzde 71'e yükseldi. Özellikle Kozyatağı D-100 Karayolu'nda sürücüler ilerlemekte zorlandı.

HAFTANIN ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Saat 08.00 itibariyla trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü; saat 08.17 itibariyla ise yoğunluk yüzde 71'e çıktı. Kozyatağı D-100 Karayolu Edirne istikametinde oluşan trafikte araçlar ilerlemekte zorlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
