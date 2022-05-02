İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65 Cevizlibağ - Haberler

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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65 Cevizlibağ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü, sabah saatlerinde yüzde 1 olan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 65'e çıktı.

İSTANBUL'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü, sabah saatlerinde yüzde 1 olan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 65'e çıktı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününün sabah saatlerinde sakin olan İstanbul trafiği akşamüzeri yoğunlaşmaya başladı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.00'da yüzde 1 olarak ölçülen yoğunluk, bayram ziyaretlerinin başlamasıyla birlikte yüzde 65'e kadar yükseldi. D-100 ve O-2 Karayolu Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafik zaman zaman durma noktasına geldi. D-100 Ankara istikametinde yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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