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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

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İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren işe veya okula gitmek isteyenlerin de oluşturduğu kalabalık nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Göztepe'den Maltepe'ye, Edirne yönünde ise Kartal'dan Avrasya Tüneli girişine kadar araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara yönünde Çamlıca gişelerde yoğunluk gözlenirken, karşı istikamette Sancaktepe-Ataşehir mevkileri arasında araçlar yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde Uzunçayır Kavşağı'ndan başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik Ataşehir'den başlıyor.

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Cevizlibağ, Halıcıoğlu, Okmeydanı ve Çağlayan mevkilerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Mahmutbey, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan kentte etkili olması beklenen kar yağışına yönelik uyarıları dikkate alan kişilerin toplu taşıma araçlarına yönelmesiyle özellikle aktarmaların olduğu bazı metrobüs, otobüs ve tramvay istasyonlarında da yoğunluk oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 58, Anadolu Yakası'nda yüzde 69'a kadar ulaştı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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