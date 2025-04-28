İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Hafta İçin Başladı
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08:30 itibarıyla yüzde 62 olarak kaydedildi. Kadıköy D-100'de ise yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı.
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik haritası verilerine göre saat 08.30 itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçülürken Kadıköy D-100'de ise yüzde 72 olarak ölçüldü. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde aralıklarla devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel