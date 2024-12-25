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İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 80'e çıktı

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İstanbul'da akşam saatlerinde mesainin bitimiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'da akşam saatlerinde mesainin bitimiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Haftanın üçüncü iş günü mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Pendik Köprüsü ile Uzunçayır Kavşağı arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Anadolu Otoyolu'nda Sabiha Gökçen Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeleri istikametine yoğunluk yaşanırken, Harem Sahil Yolu'nda başlayan trafik, Beykoz Paşabahçe'ye kadar her iki yönde de ağır seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Zincirlikuyu'dan başlayan trafik yoğunluğu, Okmeydanı'na kadar etkili oluyor.

Anadolu Yakası'na geçişlerde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde trafik yoğunluğu artıyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe ile Hasdal mevkisi arasında her iki yönde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Bölgedeki bazı ana arterler ile sahil yolu ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda yüzde 89'a kadar çıkarken, kent genelinde yüzde 80 olarak kaydedildi.

Öte yandan, mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan İstanbullular otobüs, metro, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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