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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Güncel Haberler

İSTANBUL'da etkili olan yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

İSTANBUL'da etkili olan yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış ve kentin bazı noktalarında meydana gelen kazalar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İşe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı. Kadıköy D-100 Karayolu'nda her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu 09.20 itibariyle yüzde 71'ye ulaştı.

Görüntü dökümü:

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-Trafikten görüntü

-Durakta bekleyenlerden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Güncel Haberler

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