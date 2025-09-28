Haberler

İstanbul'da Trafik Tartışması Taşlı Saldırıyla Sonuçlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de iki sürücü arasında çıkan trafikteki tartışma, bir sürücünün aracına taş atmasıyla sonuçlandı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de bir kişinin trafikte tartıştığı sürücünün aracına taş atması araç içi kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Arnavuktöy'de trafikte seyir halinde olan iki araç sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücülerden biri yerden aldığı taşları diğer aracın üzerine fırlattı.

Taşlı saldırıya maruz kalan otomobilin sürücüsü, bir süre aracıyla geriye gittikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan yaşananlar başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Türk edebiyatının usta ismi vefat etti! Erdoğan'dan taziye mesajı
Yeni Malatyaspor yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez puan kazandı

Türk futbolunun köklü kulübü, 974 gün sonra ilk kez puan kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.