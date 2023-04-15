İstanbul'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu Bahçelievler mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen 2 otomobil ve yol yardım minibüsü çarpıştı.
Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.???????
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel