İstanbul'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Bahçelievler mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen 2 otomobil ve yol yardım minibüsü çarpıştı.

Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.???????