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İstanbul'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İstanbul'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Bahçelievler mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen 2 otomobil ve yol yardım minibüsü çarpıştı.

Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

D-100 Karayolu Bahçelievler Güncel Haberler

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