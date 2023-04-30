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İstanbul'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

İstanbul'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

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Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Yenibosna Merkez Mahallesi Yalçın Koreç Caddesi'nde Fahri Yıldırım idaresindeki 34 LC 8926 plakalı otomobil, Arif Ağa Sokağı'na dönüş yaparken bir kafeteryanın bahçesine devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan ve ağır yaralanan sürücü Yıldırım, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Bahçelievler Yenibosna Güncel Haberler

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