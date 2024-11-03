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Şehit Polis Memuru Ogün Yürümez'in Cenazesi Trabzon'da Törenle Karşılandı

Şehit Polis Memuru Ogün Yürümez'in Cenazesi Trabzon'da Törenle Karşılandı
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İstanbul Bakırköy'deki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ogün Yürümez'in cenazesi, Trabzon Havalimanı'nda gerçekleştirilen törenle karşılandı. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra vali ve jandarma komutanları gibi birçok yetkili katıldı. Şehidin naaşı, dua edilmesinin ardından Giresun'a uğurlandı ve yarın Eynesil'de son yolculuğuna uğurlanacak.

İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez'in cenazesi, Trabzon'da törenle karşılandı.

Trabzon Havalimanı'ndaki karşılama törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Trabzon Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Giresun Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Giresun Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Şimşek, Trabzon Müftüsü Selami Aydın ve Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay katıldı.

Vali Yıldırım ve Vali Serdengeçti ile diğer protokol üyeleri, şehidin yakınlarına taziyelerini iletti.

Şehidin naaşı, dua edilmesinin ardından kara yoluyla memleketi Giresun'a uğurlandı.

Şehit Ogün Yürümez, yarın Eynesil ilçesine bağlı Aralık köyü Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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