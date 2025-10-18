Haberler

İstanbul'da Trafik Kazası Tehlikesi: Vatandaş Çocuğu Kurtardı

İstanbul'da bir vatandaş, tramvay yolunda oyun oynayan çocuklardan birini son anda çekerek olası bir kazadan kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bazı çocukların tramvay yolunda birbirleriyle şakalaştığı, bu sırada bir tramvayın çocuklara doğru seyir halinde olduğu görülüyor.

Tramvayı fark etmeyen bir çocuğu, kaldırımda duran bir vatandaşın son anda çekerek olası bir kazadan kurtarması da görüntülerde yer aldı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
