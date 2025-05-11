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İstanbul'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

İstanbul'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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İstanbul'da bir otomobilin otobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralılara müdahale etti.

İstanbul'da otomobilin otobüse ve refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Kartal istikametinde seyir halinde bulunan Emrah D. idaresindeki 41 H 5426 plakalı otomobil, Tuzla mevkisinde aynı yöne giden otobüse arkadan çarptı.

Savrulan otomobil, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkartılan Ayşe D, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü Emrah D. ile aynı araçtaki 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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