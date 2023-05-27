İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de trafik ışıklarında aynı anda geçtiği öne sürülen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaralanırken, İstanbul Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan 24 yaşındaki Ümit Karaduman hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlardan birinde ise hız limitinin 170 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel