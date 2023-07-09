İstanbul'da trafik kavgaları kamerada

Kağıthane'de bir işçi ile sürücü yol kapatma nedeniyle tartışıp birbirine girdi. Beyoğlu'nda ise yol verme yüzünden bir sürücü diğerinin önünü kesip saldırdı.

İstanbul'da tekme ve yumruklu trafik kavgaları kamerada

Kağıthane'de bir işçi ile sürücü yolu kapatma nedeniyle tartışıp birbirine girdi

Beyoğlu'nda ise yol verme yüzünden bir sürücü diğerinin önünü kesip saldırdı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir sürücü ile işçi arasında dozer ile yol kapatma kavgası çıktı. İkili arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı vatandaşlar ayırdı. Beyoğlu'nda ise yol verme nedeniyle bir sürücü diğerinin önünü kesip saldırdı. Kavgada bir şahıs aracın arka camını da kırdı.

Kağıthane Ferman Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, bir sürücü ile işçi arasında dozer ile yol kapatma kavgası çıktı. Çevredeki ağaçların bakımı için yeri kazan dozer ile yolu kapatan işçiye, beyaz minibüsle gelen sürücü tepki göstererek yolu açması gerektiğini söyledi. Tartışma kısa sürede büyüdü. Sürücüler araçlarından inerek birbirine tekmeler ve yumruklarla saldırmaya başladı. Kavgayı gören vatandaşlar hemen araya girerek ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. Kısa süre olay yerine polis ekipleri geldi.

Önünü kesip önce dövdü sonra camı kırdı

Bir diğer trafik kavgası da Beyoğlu Fındıklı mevkiinde meydana geldi. Trafikte yol verme tartışmasının ardından araç sürücülerinden birisi diğerinin önünü kesti. Ardından aracı yumruklayan sürücü, diğer sürücüye tekme atarak saldırdı. Trafikte bulunan diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga son buldu.