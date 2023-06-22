İstanbul'da Trafik Kavgaları Kamerada

Güngören-Merter istikametinde ilerleyen bir kişi trafikte tartıştığı kişinin önce aracıyla önünü kesti ardından darp etti. Avcılar'da ise otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü sözlü tartışma yaşadı. Görüntüler vatandaş kameralarına yansıdı.

İstanbul'da yumruk yumruğa trafik kavgaları kamerada... Yumruk darbelerine dayanamadı, bariyeri aşıp yere düştü

İSTANBUL - Güngören-Merter istikametinde ilerleyen bir kişi trafikte tartıştığı kişinin önce aracıyla önünü kesti ardından darp etti. Avcılar'da ise otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü sözlü tartışma yaşadı. Görüntüler vatandaş kameralarına yansıdı.

E-5 karayolunda seyir halinde ilerleyen iki kişi Merter istikametinde ilerlerken küçük çaplı tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın ardından şahıslardan birisi diğer şahsın aracının önünü kesti. Sinirine hakim olamayan şahıs, sürücüyü darp etmeye başladı. Aldığı darbelerin etkisiyle bariyerlerin diğer tarafına düşen adamı çevredeki sürücüler araya girerek kurtardı. Olay, anbean vatandaş kamerasına yansıdı.

Avcılar'da ise otomobil sürücüsü motosikletli vatandaşın önünü kesti. Kısa süreli sözlü tartışma yaşayan sürücüler, ardından yollarına devam etti.