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İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan 5 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu Cebeci Tüneli girişinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve o anları sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücülerinin yakalanması için çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen F.B, A.B.A, M.B, M.E.B. ve Ö.A.Ü. isimli sürücüler yakalandı. Türk Ceza Kanunu'nun 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem yapılan motosikletlilerin sürücü belgeleri, 100 ceza puanı aşımı nedeniyle 2 ay süreyle geçici olarak iptal edildi. Bu arada, bölgede denetlenen 47 motosiklet sürücüsüne toplam 432 bin 757 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan 5 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu Cebeci Tüneli girişinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve o anları sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücülerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen F.B, A.B.A, M.B, M.E.B. ve Ö.A.Ü. isimli sürücüler yakalandı.

Türk Ceza Kanunu'nun "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem yapılan motosikletlilerin sürücü belgeleri, 100 ceza puanı aşımı nedeniyle 2 ay süreyle geçici olarak iptal edildi.

Bu arada, bölgede denetlenen 47 motosiklet sürücüsüne toplam 432 bin 757 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Motosiklet İstanbul Marmara trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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