İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücülere Cezalar Kesildi

İstanbul Büyükçekmece'de, otomobiliyle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ile Beylikdüzü'nde çıkan tartışmada emniyet şeridini ihlal ettiği belirlenen 3 kişiye para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin sanal trafik devriyesi çalışmaları kapsamında, Büyükçekmece Avrupa E-6 yolu Kumburgaz mevkisinde 34 HCB 943 plakalı aracıyla makas attığı belirlenen sürücüyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma yaptı.

Kimliği ve adresi tespit edilen araç sürücüsü A.Y. gözaltına alındı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "yakın takip", "makas atmak", "emniyet şeridi kullanmak", "saygısızca araç kullanmak", "görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak" ve "standart dışı süspansiyon sistemi kullanmak" maddelerinden toplam 23 bin 680 lira para cezası uygulandı.

Sürücü hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem başlatıldı.

Trafiği tehlikeye atan 3 sürücü yakalandı

Beylikdüzü'nde, sanal trafik devriyesi çalışmaları kapsamında, 15 Eylül'de Kumcular Caddesi'nde Haramidere istikametinde emniyet şeridi kullanan servis aracı sürücüleriyle trafikte yaşanan tartışmaya ilişkin çalışma başlatıldı.

Sosyal medyadaki görüntülere ilişkin yapılan inceleme sonucunda 34 LIP 415 plakalı araç sürücüsü M.A, ?34 LOS 675 plakalı araç sürücüsü N.K. ve 34 KCZ 076 plakalı araç sürücüsü U.Y. yakalandı.

Üç sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "emniyet şeridi ihlali", "yayaların kara yollarında trafiği tehlikeye sokacak davranışlarda bulunması", "saygısızca araç kullanmak", "muayenesiz araç" ve "ani yavaşlamak" maddelerinden toplamda 29 bin lira para cezası kesildi.

Sürücülerden M.A. ve N.K. hakkında "darp" gerekçesiyle adli işlem de başlatıldı.