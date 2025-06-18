İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücülere Cezalar

İstanbul'da, trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek kazaya neden olduğu iddia edilen sürücüye 279 bin 179 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, 2 Mayıs'ta Maltepe Bağdat Caddesi Küçükyalı mevkiinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve kazaya neden olan sürücüyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından inceleme başlattı.

Çalışmada 34 GVV 582 plakalı aracın sürücüsünün F.G. olduğu belirlendi.

Ekipler, sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, "mevzuata aykırı şekilde çakar takmak ve kullanmak", "izin alınmaksızın araç dışına sembol takmak" ve "trafikte gereksiz ani yavaşlamak" maddelerinden 279 bin 179 lira para cezası uyguladı.

Ehliyeti 30 gün süreyle geçici olarak alınan sürücünün aracı da aynı süre boyunca trafikten men edildi.

Ekipler, 16 Mayıs'ta TEM Kuzey yol Seyrantepe bölgesinde trafiği tehlikeye düşüren 34 TBH 68 plakalı taksinin sürücüsü S.A'yı da yakaladı.

Sürücüye "çalışma izninin, ruhsatının süresinin bittiği halde yolcu taşımak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 10 bin 260 lira idari para cezası verildi.

Taksicinin kullandığı araç da trafikten men edildi.