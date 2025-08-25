İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücülere Ceza

İstanbul'un Kartal ve Pendik ilçelerinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 ve 21 Ağustos'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerle ilgili yaptığı incelemede, Kartal ve Pendik'te 2 sürücünün saygısızca araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi.

Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen İ.Ç. (57) ve C.P. (27) yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "aracın cinsine göre hızına uygun şeritte ilerlememek", "taşıt yolu üzerinde duraklamak", "zorunlu neden olmayacak şekilde diğer araçların ilerlemesini engellemek", "yaya olarak trafiği tehlikeye düşürmek" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden para cezası uygulandı.

Ayrıca her iki sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.