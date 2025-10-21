Haberler

İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücüler Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Sarıyer ve Ümraniye ilçelerinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücünün yakalandığını duyurdu. Yeni trafik kanunu teklifine göre, bu sürücülere ağır yaptırımlar uygulanacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Sarıyer ve Ümraniye ilçelerinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücünün yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sarıyer ve Ümraniye'de iki farklı olayda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler Y.E.Ş. ve M.P'nin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, sürücülere Karayolları Trafik Kanunu gereği idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, bu ihlali yapan sürücülerin ehliyetlerinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve araçlarının 60 gün trafikten men edileceğini vurgulayan Yerlikaya, "Mevcut kanunda 'saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan' sürücülere yönelik doğrudan bir yaptırım maddesi yok. 'Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak' gibi maddelerden yaptırım uygulanıyor. Cezası 993 lira. Ayrıca 30 gün içinde ödenirse bu ceza 744 liraya iniyor. Soruyorum, sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Yeni Trafik Kanunu teklifinde "saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan" sürücülere yönelik yaptırımlar olduğuna dikkati çeken Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Teklife göre, sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar, hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
