İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Motosiklet Sürücüsüne Para Cezası
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İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan motosiklet sürücüsüne, 2 bin 338 lira para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı ve sürücüyü tespit etti. Sürücü, Karayolları Trafik Kanunu'na göre para cezasıyla cezalandırıldı ve adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan motosiklet sürücüsüne, 2 bin 338 lira para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Temmuz'da bazı sosyal medya hesaplarında, D-100 Kuzey Yol Gümüşpala mevkisinde motosikletle trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunulduğu yönünde görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan inceleme sonucu kimliği tespit edilen motosiklet sürücüsü M.E.İ. gözaltına alındı.
Motosiklet sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 2 bin 338 lira para cezası kesildi.
Hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan işlem yapılan sürücü, adliyeye sevk edildi.