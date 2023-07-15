İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Motosiklet Sürücüsüne Para Cezası

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan motosiklet sürücüsüne, 2 bin 338 lira para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı ve sürücüyü tespit etti. Sürücü, Karayolları Trafik Kanunu'na göre para cezasıyla cezalandırıldı ve adliyeye sevk edildi.