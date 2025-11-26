İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren İki Kişi Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Ç.Ö. ve M.Y.Ö'nün yakalandığını belirtti. Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Aracın önünü kesip kavga ettiniz diyelim. Daha yeni yaşadık. Abdullah öğretmenimizi kaybettik. Pişman olmayacak mısınız? Değer miydi demeyecek misiniz? Anlık öfkelerinize yenilmeyin. Trafik kuralları hepimiz için var, hepimizin ailesi var. İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan bu sürücüye, 180 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Sizce aracı ve ehliyeti 60 gün süreyle alınan bu sürücü, aynı hareketleri bir daha yapar mı? Lütfen bu tür araç kullanan sürücüleri gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."