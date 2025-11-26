Haberler

İstanbul’da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren İki Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde trafik güvenliğini tehdit eden iki kişinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifinin getirdiği cezalar hakkında bilgi verdi ve vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Ç.Ö. ve M.Y.Ö'nün yakalandığını belirtti.

Vatandaşların anlık öfkelere yenilmemesi gerektiğini ifade eden Yerlikaya, trafik kurallarının herkesin güvenliği için bulunduğunu vurguladı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İlk kez yeni trafik kanunu teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan bu sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Sizce aracı ve ehliyeti 60 gün süreyle alınan bu sürücü, aynı hareketleri bir daha yapar mı? Lütfen bu tür araç kullanan sürücüleri gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
