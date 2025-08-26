İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren 3 Sürücüye Cezai İşlem
İ İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde trafik güvenliğini tehlikeye atan 3 sürücüye toplam 11 bin 916 lira para cezası uyguladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 21-22 Ağustos'ta sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Zeytinburnu ve Esenler'de bazı araç sürücülerinin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi.
Ekipler, plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen sürücüler M.A.O. (51), Y.Ö. (32) ve R.S'yi (24) yakaladı.
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte belirtilen zorunluluklara uymamak", "gereksiz ani yavaşlamak", "duraklamak", "taşıt yolu üzerinde duraklamak", "yayanın trafiği aksatacak hareketlerde bulunması" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 11 bin 916 lira para cezası uygulandı.