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İstanbul'da Tehlikeli Araç Kullanan 2 Kişiye Para Cezası

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İstanbul'da sürücü koltuğuna birlikte oturup tehlikeli araç kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişiye toplamda 4 bin 956 lira para cezası kesildi. Sivil trafik ekipleri, sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçti ve olayın Kartal D-100 Kuzey Yol Adnan Kahveci Köprü mevkisinde gerçekleştiği belirlendi. Gözaltına alınan sürücü İ.K'ye 3 bin 576 lira, H.N.İ'ye ise 1380 lira para cezası uygulandı.

İstanbul'da, sürücü koltuğuna birlikte oturup, tehlikeli araç kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişiye 4 bin 956 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, sürücü koltuğunda oturan 2 kişinin araç kullanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine harekete geçti.

Görüntülerin 14 Temmuz'da, Kartal D-100 Kuzey Yol Adnan Kahveci Köprü mevkisinde çekildiği belirlendi.

Söz konusu otomobili beraber kullananların sürücü İ.K ile H.N.İ olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, Kartal Yakacık Şehit Aydın Barış Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Hakkında işlem yapılan sürücü İ.K'ye 3 bin 576 lira, H.N.İ'ye ise aynı kanun kapsamında 1380 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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